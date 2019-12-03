Şehidin vasiyetiyle kızına İkranur ismi verildi

03.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:01

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, 4 Eylül günü, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın eşi Fatma Acar, kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babasının vasiyetiyle İkranur ismi verildi.

Ömerli ilçe kırsalında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın eşi Fatma Acar, 1 hafta önce kız çocuğu dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde doğan bebeğe, şehit babasının vasiyeti üzerine İkranur ismi verildi.

Kaynak: DHA

'SADECE ÇOCUĞUNU ÇOK GÖRMEK İSTİYORDU NASİP OLMADI'Eşi şehit olduğunda 7 aylık hamile olduğunu söyleyen Fatma Acar, "Kızımızın ismini eşim İkranur koymuştu. Cinsiyetini biliyorduk. Eşim şehit olmadan üç ay önce bir patlama yaşanmıştı, araç patlamıştı. Eşim eve girdiğinde 'Ya çocuğumu göremeseydim' dedi. Şehit haberi geldiğinde ilk aklıma gelen sözü bu oldu. Çocuğunu çok görmek istiyordu, nasip olmadı. O şu an görüyordur eminim, hissediyordur ondan da eminim. Rabbim cennetin en güzel yerini ona nasip etsin bizi de şefaatine nail eylesin. Çevremde bir sürü insan var ama kızım bana Mehmet'in emaneti. Onun hep destekçisi olacağım, en güzel okulda, en güzel yerlerde okutacağım. Bir çocuğa babasını anlatacaksın ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum, eşim çok iyi bir insandı. Kızıma babasını en iyi şekilde anlatacağım. Nasıl hiç kimse bir anne sevgisini veremiyorsa hiç kimse de bir baba sevgisini veremez. Rabbim büyük, her şey kader, kaderimizde bu varmış, yaşayacağımız varmış, rabbim sabrını versin, veriyor" dedi.