Sefirin Kızı sezon finali son bölüm 17. bölüm izle! Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sefirin Kızı dizisi 17. bölümü ile sezon finali yaptı. Pazartesi akşamlarının beğenilen dizisi sefirin kızı dizisi son bölümünde heyecanlı anlar yaşanırken Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak, ve Sefirin Kızı son bölümü merak edildi.

Pazartesi akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi 17. Bölümü ile final yaptı. Dizinin son bölümünde; Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Sefirin Kızı sezon finali son bölüm 17. bölüm izle!Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Bu destan denizin dibinde başladı, orda bitmez ki"

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sefirin Kızı dizisinin Eylül ayında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.

SEFİRİN KIZI 17. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Heyecanla beklenen dizi sonunda ekrana geldi. İlk bölümünün ardından Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor araştırılıyor. Dizinin çekimleri Bodrum ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Ayrıca Karadağ'da da çekimler yapıldı.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Star TV'de ekrana gelmeye başlayan Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ile Engin Akyürek bulunuyor. Dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Edip Tepeli, Beren Gençalp.