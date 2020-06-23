Sefirin Kızı sezon finali son bölüm 17. bölüm izle! Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sefirin Kızı sezon finali son bölüm 17. bölüm izle! Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sefirin Kızı dizisi 17. bölümü ile sezon finali yaptı. Pazartesi akşamlarının beğenilen dizisi sefirin kızı dizisi son bölümünde heyecanlı anlar yaşanırken Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak, ve Sefirin Kızı son bölümü merak edildi.

Sefirin Kızı sezon finali son bölüm 17. bölüm izle! Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak?
23.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:42

Pazartesi akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi 17. Bölümü ile final yaptı. Dizinin son bölümünde; Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Sefirin Kızı sezon finali son bölüm 17. bölüm izle!Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Bu destan denizin dibinde başladı, orda bitmez ki"

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.

Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek'in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz'i tüm bu olayların ortasına taşır.

Nare çocuğunu ararken, Akın'ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman'dan Melek'i kullanarak Nare'yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman'ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar'ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?

Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sefirin Kızı dizisinin Eylül ayında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.

SEFİRİN KIZI 17. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Heyecanla beklenen dizi sonunda ekrana geldi. İlk bölümünün ardından Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor araştırılıyor. Dizinin çekimleri Bodrum ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Ayrıca Karadağ'da da çekimler yapıldı.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Star TV'de ekrana gelmeye başlayan Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ile Engin Akyürek bulunuyor. Dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Edip Tepeli, Beren Gençalp.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Haber
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Adem Büyük Alper Ulusoy Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Sefirin Kızı sezon finali son bölüm 17. bölüm izle! Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman başlayacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 09:43:04. #1.15#
title