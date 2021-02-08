Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ülkede?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.