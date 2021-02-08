Sefirin Kızı'na veda eden Uraz Kaygılaroğlu hakkında bomba iddia!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan ve OGM Pictures imzası taşıyan "Masumlar Apartmanı" ve "Kırmızı Oda", bu sezonun en ses getiren yapımları arasında geliyor.& ;

HAZIRLIKLAR HIZLANDI

Bu iki dizinin başarısından sonra Budayıcıoğlu'nun uzun süredir üzerinde çalışılan "Camdaki Kız" dizisinin hazırlıkları da hızlandırıldı.& ;

BURCU BİRİCİK BAŞROLDE...

TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Nadim Güç'ün yönetmen koltuğuna oturacağı Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakterine son olarak "Kırmızı Oda"da Boncuk rolüyle izlediğimiz Burcu Biricik hayat verecek.

URAZ KAYGILAROĞLU'NA TEKLİF GİTTİ

En geç Nisan ayında yayında olması planlanan dizi Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Dizinin başrol erkek karakteri için Uraz Kaygılaroğlu'na teklif gittiği konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin