Sefirin Kızı'na veda eden Uraz Kaygılaroğlu hakkında bomba iddia!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sefirin Kızı'na veda eden Uraz Kaygılaroğlu hakkında bomba iddia!

08.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:50
Sefirin Kızı'na veda eden Uraz Kaygılaroğlu hakkında bomba iddia!

Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Camdaki Kız' romanı da ekrana taşınıyor. Merakla beklenen diziye dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Dizinin başrollerinde kimler yer alacak? İşte ayrıntılar...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden uyarlanan ve OGM Pictures imzası taşıyan "Masumlar Apartmanı" ve "Kırmızı Oda", bu sezonun en ses getiren yapımları arasında geliyor.& ;

HAZIRLIKLAR HIZLANDI

Bu iki dizinin başarısından sonra Budayıcıoğlu'nun uzun süredir üzerinde çalışılan "Camdaki Kız" dizisinin hazırlıkları da hızlandırıldı.& ;

BURCU BİRİCİK BAŞROLDE...

TV100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Nadim Güç'ün yönetmen koltuğuna oturacağı Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakterine son olarak "Kırmızı Oda"da Boncuk rolüyle izlediğimiz Burcu Biricik hayat verecek.

URAZ KAYGILAROĞLU'NA TEKLİF GİTTİ

En geç Nisan ayında yayında olması planlanan dizi Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Dizinin başrol erkek karakteri için Uraz Kaygılaroğlu'na teklif gittiği konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Barış Manço İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Deniz Türüç Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sefirin Kızı'na veda eden Uraz Kaygılaroğlu hakkında bomba iddia! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 16:00:09. #1.14#
title