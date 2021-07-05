Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye kaç yaşında, nereli?

Şefik Birkiye, son günlerde adı en ok aratılan isimler arasında yer aldı. Türk mimar Şefik Birkiye kendi sitesinden paylaştığı Yazlık Saray'ın görselleri ile gündeme geldi. Birkiye'nin gündeme gelişi ile birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye kaç yaşında, nereli?