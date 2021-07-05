Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye kaç yaşında, nereli?
Şefik Birkiye, son günlerde adı en ok aratılan isimler arasında yer aldı. Türk mimar Şefik Birkiye kendi sitesinden paylaştığı Yazlık Saray'ın görselleri ile gündeme geldi. Birkiye'nin gündeme gelişi ile birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye kaç yaşında, nereli?
"Yazlık Saray" olarak bilinen ve yapımına 2019 yılında başlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin görselleri Şefik Birkiye tarafından paylaşıldı. Yazlık Saray'ın mimarı Şefik Birkiye'nin paylaştığı Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi gündemin konusu oldu. Bununla birlikte Yazlık Saray'ın mimarı Şefik Birkiye'nin de hayatı merak ediliyor. Peki, Şefik Birkiye kimdir? Şefik Birkiye kaç yaşında, nereli? İşte Şefik Birkiye hakkında bilinenler !
ŞEFİK BİRKİYE KİMDİR?
Şefik Birkiye, 1954 yılında Ankara'da dünyaya gelen Türk mimardır. Brüksel, Fransa, İsviçre, Monako, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de önemli tasarımları vardır. Vizzion Architects'in kurucusudur. Yapımına 2012 yılında başlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin mimarıdır.
ŞEFİK BİRKİYE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Şefik Birkiye, 1954 doğumlu olup 67 yaşında ve Ankaralıdır.