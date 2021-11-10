Seferihisar Belediyesi'nden kadınlara "Öz Savunma" eğitimi

Seferihisar Belediyesi Taekwondo Salonu'nda başayan eğitim kadınların kendilerini güvende hissetmelerini desteklemek amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Taekwondo Antrenörü Sabah Vural tarafından verilen eğitimin ilk bölümünde ısınma ve açma germe hareketleri, ikinci bölümünde ise öz savunma teknikleri öğretiliyor.

Eğitim sonrası kendilerini psikolojik olarak çok iyi hissettiklerini söyleyen kadınlar kendilerine böyle bir imkan sağlayan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve antrenör Sabah Vural'a teşekkür etti.

"Özgüven aşılıyor"

Seferihisar Belediyesi Spor Birimi'nde görevini sürdüren Taekwondo Antrenörü Vural "Temel olarak savunma tekniklerini öğretiyoruz. Örneğin sokakta birisi taciz ettiğinde, sarıldığında, üstüne çıktığında veya benzer durumlara yönelik çözümler üretmeye çalışıyoruz. Kadınların küçük yaştan itibaren kendilerini savunmaları gerektiğine inanıyorum. O özgüvene sahip yetişmeleri gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kadınların özgür ve güvende olduğu bir gelecek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yetişkin, "Seferihisar Belediyesiolarak kadınlarımızı eğitim, sanat, spor gibi alanlarda daha fazla yer almaya teşvik etmek için projeler geliştiriyoruz. Köylerimizde başladığımız klinik pilates eğitimlerimize devam ettiğimiz gibi kadınlarımızın karşılaşabileceği herhangi bir tehlikeye karşı öz savunma eğitimlerine de başladık. Kadınlar için yaşam hakkının güvence altına alındığı, eşit, adil, özgür bir düzen kurulana dek mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Başvurmak isteyen vatandaşlar Seferihisar Belediyesi Spor Birimi'ne ulaşarak detaylı bilgi alabilir.

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