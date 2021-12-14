Sedat Peker neden yeni video paylaşmıyor? Uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti - Haberler
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Sedat Peker neden yeni video paylaşmıyor? Uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti

Sedat Peker neden yeni video paylaşmıyor? Uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti
Haberler.com - Haberler | Güncel

Çektiği videolarla gündeme gelen suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan Sedat Peker, bir süredir ne video paylaşıyor ne de tweet atıyor. Son olarak 140journos'un belgeselinde görülen Peker'in neden video çekmediğini avukatı Ersan Bakır, Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu'na anlattı. Mollaveisoğlu'nun aktardığına göre; Peker, halen tecridinin devam ettiğini belirtip "Şu anda buna sadık kalmak zorundayım" dediğini söyledi. Ayrıca avukatı, Peker'in savunma hazırlığı yaptığını ifade etti.

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in avukatı Ersan Bakır'la görüşerek son durumuna ilişkin bilgileri TELE 1'de yayınlanan Anında Manşet programında anlattı.

"SAVUNMA HAZIRLIĞI YAPIYOR"

Mollaveisoğlu, "Avukatı Ersan Barkın, müvekkili ile Skype üzerinden bir görüşme yapmış. Peker'in hakkındaki dosyalarla, iddialarla ilgili bir savunma hazırlığı yaptığını söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir gözaltı sürecinin kesinlikle olmadığını belirtti" bilgisini verdi.

"SADIK KALMAK ZORUNDAYIM"

Peker'in BAE ile Türkiye arasında bir 'pazarlık unsuru' da olabileceğini söyleyen Mollaveisoğlu, şöyle devam etti:

"Avukatı Türkiye ile BAE arasında başlayan görüşmeler sonrasında dijital tecridinin devam ettiğini söylüyor. Peker bu nedenle video veya sosyal medya paylaşımı yapamıyor. Peker 'Şu anda buna sadık kalmak zorundayım' diyor."

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