Sedat Peker'in videolarında bahsettiği Halil Falyalı, 2 aylık tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı
KKTC'de 3 çalışanı ile birlikte geçtiğimiz günlerde darp ve tehdit nedeniyle tutuklanan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda da adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, müştekinin şikayetini geri çekmesi üzerine dava geri çekildi. Böylece 15 Ekim'de gözaltına alınan Halil Falyalı serbest kalmış oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 Ekim'de hakkında yakalama kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile 15 Ekim'de 3 çalışanı ile birlikte gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan Falyalı ve Hakan Atıcı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce adlı çalışanların çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmalarına karar verilerek Lefkoşa Merkezi Cezaevi'ne gönderildi.
SERBEST BIRAKILDI
Girne'de davası görülen Halil Falyalı ve çalışanları aleyhine yürütülen davada şikayetçinin şikayetini geri çekmesi üzerine dava geri çekildi. Kuzey Kıbrıs'ta yayın yapan Yeni Düzen gazetesinde yer alan habere göre, Halil Falyalı ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı.
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