Sedat Peker'in videolarında bahsettiği Halil Falyalı, 2 aylık tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 Ekim'de hakkında yakalama kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile 15 Ekim'de 3 çalışanı ile birlikte gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan Falyalı ve Hakan Atıcı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce adlı çalışanların çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmalarına karar verilerek Lefkoşa Merkezi Cezaevi'ne gönderildi.

SERBEST BIRAKILDI

Girne'de davası görülen Halil Falyalı ve çalışanları aleyhine yürütülen davada şikayetçinin şikayetini geri çekmesi üzerine dava geri çekildi. Kuzey Kıbrıs'ta yayın yapan Yeni Düzen gazetesinde yer alan habere göre, Halil Falyalı ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı.

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