Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
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Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok

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Son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in KKTC'de öldürülen gazeteci-yazar Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarının hedefinde bulunan Emekli Yarbay Korkut Eken sessizliğini bozdu. "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok" ifadesini kullanan Eken, o dönem PKK terör örgütünün yaralıları Rum Kesimi'ne taşıması olayına el koymak için KKTC'de bulunduğunu söyledi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalından yayınladığı videolarda farklı iddialar ortaya atmıştı. Peker'in ortaya attığı ve kardeşi Atilla Peker tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazeteci-yazar Kutlu Adalı'yı öldürdüğü öne sürülen emekli yarbay Korkut Eken, konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

"TANIYORSAM ŞEREFSİZİM"

Sözcü'nün haberine göre Eken, tüm iddiaları reddedip şunları söyledi: "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de alakam yok. Özel Harekat polislerini sadece eğittim. PKK'yla mücadele ettim. Şehirlerde işim olmadı, olmaz da. Bir kez daha belirtiyorum Kutlu Adalı'yı tanımıyorum, bilmiyorum adını da duymamıştım. Gazeteciyle ne işim olur? PKK'yla mücadelem var."

BAŞKA BİR SEBEP İÇİN GİTMİŞ

Atilla Peker ile o dönem KKTC'ye gittiğini doğrulayan Eken, PKK terör örgütünün yaralıları Rum Kesimi'ne taşıması olayına el koymak için orada bulunduğunu söyledi.

Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
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Haber Yorumları (1)
SELİN AKPINAR : Yok öyle sıyrılmak :)
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Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok - Haberler
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