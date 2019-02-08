Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım

İstanbul'da yaptığı konuşma nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılan Sedat Peker, adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Peker'in ifadesinde "Konuşmamın arkasındayım" dediği öğrenildi.

Ataşehir'de 3 Şubat'taki bir açılışta yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Sedat Peker, bugün adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi.

"KONUŞMAMIN ARKASINDAYIM"

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Peker'in, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. İfadesinde konuşmasında suç unsuru bulunmadığını söylediği öğrenilen Sedat Peker'in, "Konuşmamın arkasındayım" dediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat 2019 tarihinde Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle Sedat Peker hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın, Peker'in halkı silahlandırma çağrısı yaptığı yönünde haberler yapılması üzerine başlatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: DHA