Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım
Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılan Sedat Peker, şüpheli sıfatıyla verdiği ifade de "Konuşmamın arkasındayım" dedi.
İstanbul'da yaptığı konuşma nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından soruşturma başlatılan Sedat Peker, adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Peker'in ifadesinde "Konuşmamın arkasındayım" dediği öğrenildi.
Ataşehir'de 3 Şubat'taki bir açılışta yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Sedat Peker, bugün adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi.
"KONUŞMAMIN ARKASINDAYIM"
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Peker'in, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. İfadesinde konuşmasında suç unsuru bulunmadığını söylediği öğrenilen Sedat Peker'in, "Konuşmamın arkasındayım" dediği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat 2019 tarihinde Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle Sedat Peker hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "Suç işlemeye tahrik etmek" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın, Peker'in halkı silahlandırma çağrısı yaptığı yönünde haberler yapılması üzerine başlatıldığı belirtilmişti.
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VAY BEE KOSKOCA DEVLET BU ADAMI MEYDANLARDA KONUŞTURUYOR YA DAHA BEN NE DİYEYİM.Cevap Yaz 41 3 Yayından Kaldır
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provakatör bu içeri tıksınlarCevap Yaz 33 3 Yayından Kaldır
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RUHSATLI SİLAH ALIN DEMEK SUÇ MU Kİ. ADAM SİLAH ALIN DİYOR VE ÖZELLİKLE RUHSATLI ALIN DİYOR. YASADIŞI BİR ŞEKİLDE SİLAHLANIN, BAŞKALDIRIN, YAKIN YIKIN DEMİYOR Kİ. ÜLKEMİZİN VE GELECEĞİMİZİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞUNU GÖREREK TEDBİR AMAÇLI SİLAHLANMA (Kİ ODA YASAL YOLLARLA) ÇAĞRISI YAPIYOR. BUDA GAYET NORMA L BİR ÇAĞRIDIR. NEDEN SUÇ OLSUN Kİ. ASIL İNSANLARI SOKAĞA ÇIKIP DEVLETE KARŞI AYAKLANMAYA DAVET EDENLERE BİR BAKMAK LAZIM.Cevap Yaz 14 53 Yayından Kaldır
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KONUŞMA KONUSUNDA SUÇ TEŞKİL EDEN Bİ DURUM YOK EZBERE KONUŞMAYINCevap Yaz 9 42 Yayından Kaldır
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Askerlik yapmakta korkan bu zibidi desirme kendini kabadayi saniyor, Saniyor cünkü bunun öyle olduguna tonlarca ahmak var bu ülkede..Cevap Yaz 52 5 Yayından Kaldır