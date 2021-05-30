Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi
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Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi

Sedat Peker 'Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor' iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi
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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle geçmişte hüküm giyen Sedat Peker bugün yayınladığı 8. videosunda Berat Albayrak'la ilgili bir iddiada bulundu. Peker, "Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak'ın evi var Hadımköy Beylikdüzü taraflarında, orada kalıyor. Beraberler" ifadelerini kullandı. Peker'in Berat Albayrak iddiasına sosyal medya hesabından yanıt veren Murat Sancak ise "Evime hiç bir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var" dedi.

Hakkında organize suç örgütü liderliğinden yakalama kararı bulunan Sedat Peker "Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar" başlığıyla yayımladığı 8. videosunda eski Hazine ve Maliye Bakanı için "Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak'ın evi var Hadımköy Beylikdüzü taraflarında, orada kalıyor. Beraberler" ifadelerini kullandı.

"O KİŞİNİN TABİRİYLE TELEFON SİNYALİNDEN BAKILABİLİR"

Murat Sancak da bu iddialara Twitter hesabından yanıt verdi. Sancak şunları yazdı:

"Berat Albayrak'ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok. Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir evime hiç bir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım."

Sedat Peker 'Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor' iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi
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