SEDAŞ, "Transformers" projesi ile yeniden yapılanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SEDAŞ, "Transformers" projesi ile yeniden yapılanıyor

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de elektrik dağıtım hizmetinden sorumlu olan SEDAŞ, bir süredir devam eden "Transformers" projesi ile yeniden yapılanıyor.

SEDAŞ,
13.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:30

SEDAŞ, bu yeni projeyle yönetsel ve operasyonel faaliyetlerde daha esnek ve çevik bir organizasyonla hizmet vermeyi sürdürecek.

20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ; yeni yapılanma sürecinin sonunda daha çevik ve esnek bir organizasyona geçiş yapıyor. Kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sağlanması için sürekli gelişim ve dönüşüm ilkesini benimseyen SEDAŞ; organizasyonel yapısını da artan müşteri sayısına ve içinde bulunduğumuz çağın en temel yapı taşı olan "çeviklik" ve "esneklik" kavramlarına uygun olarak şekillendiriyor.

Bölgelerin yüzölçümü, hat uzunluğu, coğrafi yapısı, ihtiyaçları, tüketim değerleri gibi kritik parametrelerin değerlendirildiği, uzun bir araştırma sonucunda oluşturulan çalışmada; sürdürülebilir ve daha iyi hizmet kalitesi hedefleniyor. Yeni organizasyonel yapılanma ile Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze'de olmak üzere bölge müdürlükleri ve bu bölge müdürlüklerine bağlı toplam 21 noktada operasyon yöneticilikleri oluşturuluyor. Bölge müdürleri ve operasyon yöneticileri ilgili ildeki ve ilçedeki tüm SEDAŞ faaliyetlerinden sorumlu kişiler olarak kilit görevler üstleniyor.

Uzun süredir devam eden çalışmaların ardından oluşturulan organizasyon yapısı ile ilgili değerlendirmede bulunan SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, "İçinde bulunduğumuz çağ ve değişen koşullar tüm şirketlerin ve sektörlerin sürekli dönüşüm içerisinde olmasını gerektiriyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yokluğunda eksikliği çok fazla hissedilen elektrik dağıtımında bu konu çok daha önemli hale geliyor. Organizasyonel yapılanma projemiz 'Transformers', şirket olarak çeviklik ve esneklik yolunda attığımız çok önemli bir adımdır" dedi.

Odyakmaz;projenin temel felsefesinin tüketicilere daha hızlı çözümler sunarak tüketici taleplerinin merkezde değil bulunduğu bölgede hızlıca çözüme kavuşturulduğu esnek ve çevik bir yapı oluşturulması olduğunu söyledi. Yetki ve görevlerin her bir çalışana dağıtıldığı daha modern ve kapsayıcı bir organizasyon yapısı ile sinerjinin artırılacağını kaydeden Odyakmaz, önümüzdeki dönemde projenin bölgeye yüksek bir katma değer sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti Ekonomi
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hande Yener Mabel Matiz Seren Serengil
Spor Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: SEDAŞ, "Transformers" projesi ile yeniden yapılanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 13:50:57. #1.15#
title