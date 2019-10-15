Seda Sayan, Yemekteyiz'de herkese bir verilmesini yasakladı

15.10.2019 07:31

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Yemekteyiz'in sunucusu Seda Sayan, yarışmacıların birbirine verdikleri düşük puanlara isyan etti. Sayan, bundan sonra yemeklerini ve masasını hazırlayan yarışmacılara bir puan verilmesini yasakladı.

SEDA SAYAN ÇİLEDEN ÇIKTI

Yemekteyiz, geçen hafta Gaziantep bölümüyle yayınlanmıştı. Yarışmacıların Gaziantep mutfağından birbirinden güzel yemekler hazırlamalarına rağmen, herkesin birbirine 1 puan vermesi sunucu Seda Sayan'ı sinirlendirdi.

HERKESE BİR PUAN VERİLMEYECEK

Yemekteyiz'in yeni bölümünde Seda Sayan yeni kuralı açıkladı. Seda Sayan, bundan böyle yemeklerini ve masasını hazırlayıp, misafirlerini karşılayan isimlere 1 puan vermesini yasakladı.

"BİR PUAN VERMELERİ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Dün yayınlanan programda "Artık Seda Sayan kanunu geçerli" diyerek koyduğu kuralı anlatan Seda Sayan, "Gaziantep gibi bir yerde, yarışmacıların o kadar lezzetli yemekler hazırlamalarına rağmen, birer puan vermeleri beni çok üzdü. Ancak bir puan, hiç bir şey hazır değildir, sizden sonra yapmıştır, o zaman verilebilir. Artık yemekleri yetiştiren ve süresi içinde hazırlayan yarışmacılar 1 puan verilemeyecek. Bundan sonra menüyü bitirmiş, üzerini değiştirmiş, sofrasını hazırlamış yarışmacıya 1 puan verilmesini yasaklıyorum" dedi.