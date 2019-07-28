Seda Sayan ve Safiye Soyman oryantal dansıyla şov yaptı!
Yemekteyiz programının çekimleri öncesinde Bodrum'da tatil yapan Seda Sayan, Safiye Soyman'ın evine konuk oldu. İkili dans ettikleri videoyu takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
Safiye Soyman ile Bodrum'da bir araya gelen Seda Sayan, Yemekteyiz programının çekimi öncesi stres attı. Bodrum'da şarkıcı Safiye Soyman'la birlikte tatil yapan 55 yaşındaki şarkıcı-sunucu Seda Sayan, bikinisiyle kamera karşısına geçti.
SEDA SAYAN ORYANTAL ŞOV YAPTI
Arapça müzik eşliğinde dans eden ikili, eğlendikleri anları Instagram'da yayınladı. Seda Sayan, beyaz renkteki bikinisiyle oryantal şov yaptı. 58 yaşındaki Safiye Soyman da ona dansıyla eşlik etti.
YORUMLAR (20)
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Seda''nın oğlu arkadaş gurubu içinde ne kadar zor durum içindedir. arkadaşları oğlum anan yine mal beyanında bulunmuş diye takılırlar :))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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beyler, çocuk anasının muhasebesini tutuyor.1 Yayından Kaldır
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6 Filo, Sedanın oğlu geniş bir hayat yaşama alışmıştır 8 veya 9 tane babası var2 Yayından Kaldır
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Yapacak birşey yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hale soygaziyede bok atmaya çalıştın asılsız cıktı aşşağılık niye ortaya çıkıpda özür dilemedinCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Seda teyze bjk nin 1990 yılının kadrosunu ezbere bilir.Yanlış anlaşılmasın.Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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Halen daş gibi ablam 55 yaşına meydan okuyorCevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
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Bunlar her şeyi yaparlar. . .Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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iyice küçülünde cebıme gırın lan, hala 55 dıyor. 58 dıyorlar la cocuklarıınz 30 kusur yaslarında. yaratıklar.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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TOKAT IN YÜZ KARASI SAKIN TOKAT A GELME UĞURSUZZZZZZZZZZZZZCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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