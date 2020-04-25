Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
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Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin şampiyonu olan 25 yaşındaki Alkan Dalgakıran ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayarak "O benim çocuğum olacak yaşta" diyerek tepki gösterdi.

25.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:36
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı

57 yaşındaki Seda Sayan'ın jüri üyeliğini yaptığı O Ses Türkiye'de şampiyon olan 25 yaşındaki Alkan Dalgakıran ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan aşk iddiası hakkında bir video çekerek açıklama yapan Seda Sayan, çıkan haberleri yalanladı.

"O BENİM ANCAK EVLADIM OLABİLİR"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına özel bir video çekerek hakkında aşk iddialarına cevap veren Sayan, şunları söyledi: "Alkan ile benim büyük aşk yaşadığım ahlaksızca çıkarılmış bir dedikodu. O benim ancak evladım olabilir. O daha çok genç, istikbali var. "Ben bunlara cevap veriyorum ama o yıpranıyor. Çok genç bir çocuk, zarar görüyor. Günahtır, ayıptır. Buna bir son verilmeli. Benim yaptıklarımdan bahsetsinler. Böyle mesnetsiz haberlerle gündeme gelmek istemiyorum."

Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı

"BU NASIL BİR TERBİYESİZLİKTİR"

"Bir şey yaşarsam zaten çıkıp söylüyorum. Böyle bir şey görmedim, bu nasıl bir terbiyesizlik. O çocukla tabii ki görüşeceğim. Ben o koltukta boşuna mı oturuyorum. Bunlar iş ilişkisidir."

Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
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Haber Yorumları (4)
ASLI: 57 YAŞINDA HALA AŞKIN PEŞİNDEN KOŞABİLMEK YENİ MACERALARA ATILMAK NE GÜZEL Bİ ŞEY. BU DÜNYAYA BİR KERE GELİYORUZ TADINI ÇIKARMAK LAZIM.
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TR: Kızım Seda o kadar çok sabıkan var ki bu konularda ne desen boş.
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FIRAT: Koca koleksiyonuna bunu da kat Seda , nasıl olsa hayat boş.
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KABIZ MEMED: Seda Bu Konularda , kötü Sabıkalı ..!!!!!!!
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