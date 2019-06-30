Seda Sayan iddialı kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu!

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk adına bu sene 93'üncü kez koşulacak olan Gazi Koşusu şerefine düzenlenen geleneksel resepsiyon Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı. Türkiye Jokey Kulübü'nün özel olarak hazırlandığı gecede ünlü sanatçı Seda Sayan sahne aldı.

"ÜZERİNDE TAŞ TAŞIMAK BU OLSA GEREK"

Yeni sezonda Yemekteyiz programını sunacak olan Sayan, giydiği kostümlerle sık sık gündem oluyor.Seda Sayan Gazi Koşusu balosu için yine iddialı bir kıyafet seçmişti. Nur Yerlitaş imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan Sayan, hayranlarının beğenisini topladı. Sayan'ın cesur kıyafeti sosyal medyanın da gündemindeydi. Sayan daha önce de giydiği transparan ile gündeme gelmiş kendisini Oktay Kaynarca "Üzerinde taş taşımak bu olsa gerek, ama biraz fazla dekolte var sanki" diyerek esprili bir şekilde uyarmıştı.