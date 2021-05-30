Seda Sayan, Ebru Yaşar'ı işinden mi etti?

Seda sayan ile Demet Akalın arasındaki sabah programı atışması devam ederken, ortaya flaş bir iddia atıldı. Sayan'ın kendisinden önce teklif giden ve anlaşılan Ebru Yaşar'ı işinden ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Seda Sayan ile Demet Akalın arasındaki sabah programı kapışmasında ilginç detaylar ortaya çıktı. Demet Akalın'ın Alişan'la sunduğu sabah programının cuma günü final yapmasından sonra yerlerine Seda Sayan'ın geleceği belli olmuştu. İkili, gün boyu sosyal medyadan birbirine gönderme yaparken, ilginç bir iddia ortaya atıldı. 'Demet Akalın ile Alişan Sabah Sabah' programının bitmesinin belli olmasından sonra kanal yönetiminin Ebru Yaşar'la iletişime geçtiği öğrenildi. Yaşar'la prensiple anlaşıp yanına partner arayışı devam ederken, durumu öğrenen Seda Sayan'ın araya girdiği iddia edildi. Yöneticilerle konuşup ikna ettiği iddia edilen Sayan, programı devraldı. Yaşar'ın kendisinin yerine gelen Sayan'ı öğrenmesiyle şok olduğu söyleniyor. Sayan'ın daha öncede Fatih Ürek ve Onur Büyüktopçu'yu da işinden ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: Snob Magazin