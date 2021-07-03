Seda Kement kimdir? Seda ile Geziyoruz sunucusu kimdir?

Halk TV'de Seda Kement'in sunduğu Seda ile Geziyoruz programı geniş izleyici kitlesiyle dikkatleri üzerine çekmekte. Programda hakkında Seda Kement kimdir? Seda ile Geziyoruz sunucusu kimdir? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Seda Kement kimdir? Seda ile Geziyoruz sunucusu kimdir? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

SEDA İLE GEZİYORUZ SUNUCUSU KİMDİR?

Tarihten doğaya, alışverişten lezzete, farklı kültürler, farklı insanlar, renkli simalar...

Kentlerimize bir de Seda'nın gözünden bakın...

Seda ile Geziyoruz programını Seda Kement sunmaktadır. Her cumartesi ve pazar günleri saat 17.00'de Halk TV'de seyircisiyle buluşuyor.

SEDA KEMENT KİMDİR?

Seda Kement 9 Temmuz 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Seda Kement; Ayla Algan, Şahika Tekand ve Yıldız Kenter gibi usta oyunculardan ekol drama, performans ve tiyatro dersleri almıştır. Halen Mega Menajerlik Ajansında çalışmaktadır.

Seda Kement, 2010-2012 tarihleri arasında TRT Haber ekranlarında yayınlanan "Uçuyorum" isimli yurtdışı gezi programının sunuculuğunu yapmıştır. Sonraki yıllarda ise Star TV'de 250 bölümlük "Soframız" isimli yemek programına devam etmiştir. Şu an ise Halk TV ekranlarında Seda ile Geziyoruz programını sunmakta.