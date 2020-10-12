Seda Bakan'a eşinden romantik sürpriz

Eşi Ali Erel'in organize ettiği kutlamada ailesi ve arkadaşlarıyla bir araya gelen oyuncu, çıkışta şöyle dedi: "Güzel bir organizasyon yapmış Ali. Tabii ben tahmin ediyordum bir şeyler olduğunu, o yüzden giyindim hemen. Ama hiç beklemediğim arkadaşlarım vardı, onları görünce çok mutlu oldum.