Seçmenin Olmadığı 6 Mahallede Yerel Seçimlerin En İlginç Rekabeti Yaşanıyor

Diyarbakır Sur'da sokağa çıkma yasağı olan 6 mahalle taşındı ama muhtarlık yarışı sürüyor. Kasım 2015'ten bu yana yasaklı olan bu mahalleler boş kalsa da, 31 Mart yerel seçimleri için kolları sıvayan muhtar adayları rekabeti elden bırakmadı.

Terör örgütü PKK'nın hendek ve çukur kalkışması sırasında Sur genelinde 2015'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yasak Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğşu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde hala sürüyor. Bu mahallelerin sakinleri taşındı ancak ikametleri duruyor.

6 MAHALLEDE MUHTARLIK YARIŞI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; mahallelerde tek bir insan yaşamıyor ama girişinde polis kulübelerinin bulunduğu bu ıssız mahalleler için şu günlerde yoğun bir koşturmaca var. Yasaklı altı mahalle 31 Mart'ta muhtarlarını seçecek. Mahalleli, kentsel dönüşümün ardından evlerine döneceği için seçmen kayıtları da değişmedi. Bu yüzden muhtarlar, kapı kapı dolaşıp başka mahallelere göç eden seçmenini arıyor.

"TELEFONUM HERKESTE VAR, TEK TEK ARAYIP İKNA EDİYORUM"

Hummalı bir yarış içerisindeki adayları seçmenlere ulaşma çabaları şöyle anlattı;

Fatih Açın onlardan biri. 10 yıldır Fatihpaşa mahallesinde muhtar olan Açın, yeniden aday. "Benim işim kolay" diye söze gidiyor.

Muhtar Fatih Açın ve şunları söylüyor: 3 bin seçmenim var. Telefonum herkeste var, tek tek arayıp ikna ediyorum. Genellikle erkeklerin toplandıkları çay ocakları var. Burada onlarla konuşuyorum. 2019'un sonunda bu mahallelerden yasak kalkacağı konuşuluyor. O zaman hepimiz rahatlarız. Ben eskiyim biliniyorum yeni namzetlerin işi çok daha zor.

"KIRAAHATHANELER BU SÜREÇTE FAYDA SAĞLIYOR"

"Muhtarlık binamız kıraathaneler oldu" diyen Cemal Yılmaz Mahallesi Muhtarı Koçero Tokdemir de 10 yıldır koltuğunu koruyor. Bu seçimlerde yeniden aday olan Tokdemir şunları söylüyor: 1.822 seçmenim var. Bunlar, Diyarbakır'ın genelini yayılmış durumdalar. Kıraathaneler bu süreçte büyük fayda sağlıyor. Çünkü seçmenleri oralarda buluyoruz. Broşürlerimi ana noktalara asmaya çalışıyorum. 7'den 77'e bütün seçmeni tanıyorum. Mevcut bir yerimiz olmadığı için aksaklıklar oluyordu. Önümüzdeki günlerde bize yeni bir tahsis edilecek. Sabit bir yerimizin olması biraz daha işimizi kolaylaştıracak.