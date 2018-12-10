Seçimlere Sıkı Şekilde Hazırlanıyoruz"

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Samsun teşkilatı olarak yerel seçimlere uzun süredir sıkı şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman başkanlığında toplandı.

Karaduman, parti binasında yapılan toplantıda, yerel seçimlere işaret ederek, şunları kaydetti:

"Samsun teşkilatı olarak yerel seçimlere uzun süredir sıkı şekilde hazırlanıyoruz. AK Parti olarak milletimizden hiç kopmadık, hep iç içe olduk. Teşkilat olarak birlik beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok güzel çalışmalar ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Hep birlikte gönüllerde olmaya milletimizle el ele omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya, ilçe belediye başkanları da katıldı.