Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu

Özellikle İstanbul'da Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın çok az olması ve seçim sonuçlarının geç belirlenmiş olması bu heyecanı ikiye katladı. Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre Mansur Yavaş ipi göğüslerken İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu kazanan isim oldu.

Bu seçimde özellikle bu iki ilin anketleri çok konuşuluyordu. Hangi araştırma şirketinin sonucu tutturacağı merak ediliyordu. Anket şirketleri Ankara seçimlerinde az çok sonucu tutturabildi ancak, İstanbul seçimini ORC, PİAR, Gezici gibi büyük anket şirketleri bilemedi.

İSTANBUL SEÇİMİNİ BİLEN ARAŞTIRMA ŞİRKETİ ADA OLDU

İstanbul'da en doğru tahmini yapan anket Şirketi ADA Araştırma şirketi oldu. ADA Araştırma Binali Yıldırım'a yüzde 48,4 verirken, Ekrem İmamoğlu'na yüzde 49,2 oy oranı verdi ve böylelikle İstanbul seçim sonucunu en doğru tahmin eden şirket oldu.

AVRASYA SONUCU BİLDİ AMA...

Avrasya Araştırma ise rakamları yanlış verdi ancak sonucu doğru bildi. Avrasya Araştırma şirketi günler öncesinden yayınladığı verilerde İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyük şehirleri Millet İttifakı'nın alacağını açıklamıştı. Avrasya Araştırma oy oranlarında biraz uçmuş olsa da yine sonucu bilen şirket oldu.

BÜYÜK ANKET ŞİRKETLERİ ÇUVALLADI

Bu seçimde ORC, Gezici ve PİAR gibi büyük şirketler resmen hayal kırıklığı yaşattı. Gezici İstanbul'da Bini Yıldırım'ı yüzde 49,3 önde gösterirken Ekrem İmamoğlu'na yüzde 48, oy oranı verdi. Ankara'da ise sonucu doğru tahmin etti. Mansur Yavaş'a yüzde 49.8, Mehmet Özhaseki'ye ise yüzde 47,7 verdi.

ORC BÜYÜKŞEHİRLERDE SIFIR ÇEKTİ

Bu seçimde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ORC ise Ankara, İstanbul ve Adana gibi büyükşehirlerde sonucu bilemedi. ORC, Ankara, İstanbul ve Adana'da Cumhur İttifakı'nın adaylarını önde göstermişti.

İşte ORC'nin yaptığı anket;

ANKARA SEÇİMİNİ KONSENSUS BİLDİ

Ankara'da sonucu en doğru tahmin eden şirket Konsensus oldu. Konsensus Mansur Yavaş'a yüzde 50,4, Mehmet Özhaseki'ye ise yüzde 47,8 oy oranı vermişti. Böylelikle Ankara seçimini en doğru tahmin eden şirket Konsensus olmuş oldu.

İşte şirketlerin Ankara tahminleri;