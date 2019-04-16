"Seçilirsem Belediyenin Makam Aracını Gelin Arabası Yapacağım" Diyen Komünist Başkan Sözünü Tuttu

Türkiye Komünist Partisinden Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye başkanlığına ait makam aracını kentte yeni evlenen çiftin gelin arabası yaptı. Düğüne katılarak genç çifti tebrik eden Başkan Maçaoğlu yaptığı açıklamada, makam aracını kullanmadığını belirterek "Bu araç halkın aracıdır, halkın hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİNİ BİR BİR TUTUYOR

31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen "Komünist Başkan" Fatih Mehmet Maçoğlu, verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor.

Seçim öncesi yaptığı açıklamalarda makam aracı kullanmayacağını belirten Komünist Başkan, belediye başkanlığına ait makam aracını düğün arabası yaptı. Dünya evine giren genç çift, gelin arabasına dönüştürülen makam aracıyla Tunceli caddelerinde tur attı.

ÇAKAR LAMBALI GELİN ARABASI

Çakar lambalı gelin arabasını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Düğüne katılarak genç çifti tebrik eden Başkan Maçaoğlu yaptığı açıklamada "Seçim öncesi seçilirsem makam aracını ilk evlenen çiftlerimiz için gelin arabası yapacağımı söylemiştim. Bu arkadaşlarımız da ilk başvuran çiftimiz oldu. Bu araç halkın aracıdır, halkın hizmetindedir" ifadelerini kullandı.