Şebnem Ferah Bugün sözleri... Şebnem Ferah Bugün şarkı sözleri! Masumlar Apartmanı şarkıları
Masumlar Apartmanı adlı dizide çalan şarkılar büyük beğeni toplamakta. Dizide yer alan parçalar sık sık araştırılmakta. Bu akşam çalan şarkılardan biri de Şebnem Ferah Bugün oluyor. Zaman ağır ol, henüz erken, Demek için güle güle, Sesini özledim, Özledim çok sözleriyle dikkat çeken Şebnem Ferah Bugün şarkı sözlerini sizler için derledik. Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı ne?
Şebnem Ferah Bugün şarkı sözleri araştırılıyor. TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nda çalan parçalardan biri olan Şebnem Ferah'ın Bugün parçası büyük beğeni topladı. Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı ne? İşte, Şebnem Ferah Bugün şarkı sözleri...
ŞEBNEM FERAH BUGÜN ŞARKI SÖZLERİ
Bugün resmine dokundum ben
Öptüm yine, yine
Zaman ağır ol, henüz erken
Demek için güle güle
Sesini özledim
Özledim çok
Haberim yok
Durmuş dünya niye
Seninle birlikte kaybolanları
Arıyorum başka şeylerde
Aşk şarkısı değil bu
Geldi içimden
Gülümse bir kez benim için eğer duyuyorsan
Nehrim ol, gel, ak yine
Kelebek ol, gel, uç yine
Çiçeğim ol, gel, aç yine
Rüzgar ol
Nehrim ol, gel, ak yine
Kelebek ol, gel, uç yine
Çiçeğim ol, gel, aç yine
Rüzgar ol
Bugün resmine dokundum ben
Öptüm yine, yine
Zaman ağır ol, henüz erken
Demek için güle güle
Sesini özledim
Özledim çok
Haberim yok
Durmuş dünya niye
Seninle birlikte kaybolanları
Arıyorum başka şeylerde
Aşk şarkısı değil bu
Geldi içimden
Gülümse bir kez benim için eğer duyuyorsan
Nehrim ol, gel, ak yine
Kelebek ol, gel, uç yine
Çiçeğim ol, gel, aç yine
Rüzgar ol
Nehrim ol, gel, ak yine
Kelebek ol, gel, uç yine
Çiçeğim ol, gel, aç yine
Rüzgar ol