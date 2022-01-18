Şebnem Ferah Bugün sözleri... Şebnem Ferah Bugün şarkı sözleri! Masumlar Apartmanı şarkıları

Masumlar Apartmanı adlı dizide çalan şarkılar büyük beğeni toplamakta. Dizide yer alan parçalar sık sık araştırılmakta. Bu akşam çalan şarkılardan biri de Şebnem Ferah Bugün oluyor. Zaman ağır ol, henüz erken, Demek için güle güle, Sesini özledim, Özledim çok sözleriyle dikkat çeken Şebnem Ferah Bugün şarkı sözlerini sizler için derledik. Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı ne?

Şebnem Ferah Bugün şarkı sözleri araştırılıyor. TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nda çalan parçalardan biri olan Şebnem Ferah'ın Bugün parçası büyük beğeni topladı. Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı ne? İşte, Şebnem Ferah Bugün şarkı sözleri...

ŞEBNEM FERAH BUGÜN ŞARKI SÖZLERİ

Bugün resmine dokundum ben

Öptüm yine, yine

Zaman ağır ol, henüz erken

Demek için güle güle

Sesini özledim

Özledim çok

Haberim yok

Durmuş dünya niye

Seninle birlikte kaybolanları

Arıyorum başka şeylerde

Aşk şarkısı değil bu

Geldi içimden

Gülümse bir kez benim için eğer duyuyorsan

Nehrim ol, gel, ak yine

Kelebek ol, gel, uç yine

Çiçeğim ol, gel, aç yine

Rüzgar ol

Nehrim ol, gel, ak yine

Kelebek ol, gel, uç yine

Çiçeğim ol, gel, aç yine

Rüzgar ol

Bugün resmine dokundum ben

Öptüm yine, yine

Zaman ağır ol, henüz erken

Demek için güle güle

Sesini özledim

Özledim çok

Haberim yok

Durmuş dünya niye

Seninle birlikte kaybolanları

Arıyorum başka şeylerde

Aşk şarkısı değil bu

Geldi içimden

Gülümse bir kez benim için eğer duyuyorsan

Nehrim ol, gel, ak yine

Kelebek ol, gel, uç yine

Çiçeğim ol, gel, aç yine

Rüzgar ol

Nehrim ol, gel, ak yine

Kelebek ol, gel, uç yine

Çiçeğim ol, gel, aç yine

Rüzgar ol

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