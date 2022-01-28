Şebnem cinayetinde 2 polise takipsizlik kararı

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 27 Ekim'de erkek arkadaşı tarafından vücudunun 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin'in (25) öldürülmesi olayında aile, iki polis hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı incelemede olayda ihmalin olmadığına karar vererek iki polis hakkında takipsizlik kararı verdi.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde geçen 27 Ekim'de Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından vücudunun 12 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Şirin'in annesi Pervin Tokat, olay günü gürültü ihbarına giden 2 polis hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Şebnem Şirin'in cesedinin bulunmasından yaklaşık 2 saat önce 112 Acil Yardım hattına gürültü ihbarı yapıldığı, ihbar üzerine aparta gelen polislerin gerekli araştırmayı yapmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan, gürültü ihbarında bulunan kişinin gürültünün nereden geldiğini bilmediğini söylemesine rağmen, polislerin Şebnem Şirin ve Furkan Zıbıncı'nın bulunduğu apartta dinleme yapmasına rağmen olumsuz bir olayla karşılaşmadıkları ya da ses duymadıkları, görevlerinin gereğini yaptıkları belirlendi. Savcılık, iki polisin ihmal veya gecikme göstermediği kanaatine vararak, polisler hakkında takipsizlik kararı verdi.