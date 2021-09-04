Sebha halkı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin uçağının kentteki havaalanına inişinin engellenmesini kınadı
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Sebha halkı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin uçağının kentteki havaalanına inişinin engellenmesini kınadı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Libya'nın güneyindeki Sebha kenti halkı, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin uçağının darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından kente inişine izin verilmemesini kınadı.

Libya'nın güneyindeki Sebha kenti halkı, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin uçağının darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından kente inişine izin verilmemesini kınadı.

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabında, Sebha kenti ahalisinden bir grubun toplu açıklamasına ilişkin görüntü yayımlandı.

Açıklamada, Menfi'nin beraberindeki heyetle 30 Ağustos Pazartesi günü Sebha kentini ziyaret etmek istediği ancak uçağının kentteki havalimanına inişine izin verilmemesinin kınandığı kaydedildi.

Menfi'nin kentte yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yapacağı ziyaretin engellenmesinin kabul edilmez olduğuna işaret edilen açıklamada, meşru Trablus yönetiminden ülkenin doğu bölgesi ve güneyinden gayrimeşru güçlerin çıkarılması talebi yinelendi.

Açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin kentteki ahaliye uyguladığı baskı ve korkutma eylemlerinin yanı sıra suç oranlarındaki artışa dikkat çekilerek, Hafter milislerinin şahsi çıkarları peşinde ve yapılanların vatana hizmetten uzak olduğu vurgulandı.

Sebha halkı, Hafter milislerinin kente gıda maddesi, yakıt ve ilaç ulaştıran taşıtları haraca bağladıklarını belirterek, tüm kara ve hava girişlerinin kentin Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Sebha halkı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin uçağının kentteki havaalanına inişinin engellenmesini kınadı
Sebha halkı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin uçağının kentteki havaalanına inişinin engellenmesini kınadı
Sebha halkı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin uçağının kentteki havaalanına inişinin engellenmesini kınadı
Sebha halkı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'nin uçağının kentteki havaalanına inişinin engellenmesini kınadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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