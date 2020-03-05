Scoob! Filmi
Scoob! filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Scoob! filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Efsane animasyon filmi Scooby-Doo'nun devam filminin yönetmenliğini Tony Cervone yaparken orijinal seslendirmelerde Amanda Seyfried, Mark Wahlberg, Zac Efron, McKenna Grace ve Gina Rodriguez görev alıyorlar.
Yönetmen: Tony Cervone
Senaryo: Jack Donaldson, Derek Elliott, Kelly Fremon Craig, Matt Lieberman
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Scooby-Doo Movie
Yapımcı Firma: Warner Bros
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 29.05.2020
Scoob! Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com