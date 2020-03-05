Scoob! Filmi
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Scoob! Filmi

Scoob! filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Scoob! filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47
Scoob! Filmi

Efsane animasyon filmi Scooby-Doo'nun devam filminin yönetmenliğini Tony Cervone yaparken orijinal seslendirmelerde , Mark Wahlberg, Zac Efron, McKenna Grace ve Gina Rodriguez görev alıyorlar.

Yönetmen: Tony Cervone

Senaryo: Jack Donaldson, Derek Elliott, Kelly Fremon Craig, Matt Lieberman

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Scooby-Doo Movie

Yapımcı Firma: Warner Bros

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 29.05.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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