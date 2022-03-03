Schalke 04 Futbol Kulübünden Rusya'ya Protesto - Haberler

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Schalke 04 Futbol Kulübünden Rusya'ya Protesto

DailyMotion.com - Güncel
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Alman futbol kulübü Schalke 04 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etti.

Alman futbol kulübü Schalke 04 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etti. Kulüp yetkilileri, Rus devleti bünyesindeki uluslararası enerji şirketi Gazprom'un logosunu takım üniformalarından çıkarma kararı aldı. ABD'nin yaptırım uyguladığı Kuzey Akım 2'nin CEO'su Matthias Warnig de FC Schalke 04 kulübünün denetim kurulundan ayrıldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ülkeden 500 binden fazla kişi ayrılmak zorunda kaldı. Rusya'nın saldırılarında can kayıpları artmaya devam ediyor

DailyMotion.com - Güncel

Protesto, Ukrayna, Futbol, Rusya, Güncel, Haberler

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