Scary Stories To Tell İn The Dark Filmi
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Alvin Schwartz'ın korku serisinin beyaz perdeye uyarlanmasında, küçük kasabalarında birden bire ortaya çıkan ani ölümlere çözüm bulmaya çalışan bir grup genci temel alıyor. Genç arkadaş grubu, bu acımasız ölümlerin sebebini bulmaya ve durdurmaya çalışıyor.
Yönetmen: André Øvredal
Senaryo: Kevin Hageman , Guillermo del Toro, Alvin Schwartz
Oyuncular: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza , Gabriel Rush, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams, Kathleen Pollard, Javier Botet, Troy James, Mark Steger, Marie Ward, Stephanie Belding, Jane Moffat, Hershel Blatt, David Tompa, Amanda Smith, Brandon Knox, Daniel Gravelle, Tavia Pereira, Will Corno, Anthony Colonello, Divan Meyer
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Scary Stories to Tell in the Dark
Yapımcı Firma: CBS Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kanada, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 23.08.2019
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