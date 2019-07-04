Scary Stories To Tell İn The Dark Filmi

Alvin Schwartz'ın korku serisinin beyaz perdeye uyarlanmasında, küçük kasabalarında birden bire ortaya çıkan ani ölümlere çözüm bulmaya çalışan bir grup genci temel alıyor. Genç arkadaş grubu, bu acımasız ölümlerin sebebini bulmaya ve durdurmaya çalışıyor.



Yönetmen: André Øvredal

Senaryo: Kevin Hageman , Guillermo del Toro, Alvin Schwartz

Oyuncular: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza , Gabriel Rush, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Austin Zajur, Natalie Ganzhorn, Austin Abrams, Kathleen Pollard, Javier Botet, Troy James, Mark Steger, Marie Ward, Stephanie Belding, Jane Moffat, Hershel Blatt, David Tompa, Amanda Smith, Brandon Knox, Daniel Gravelle, Tavia Pereira, Will Corno, Anthony Colonello, Divan Meyer

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Scary Stories to Tell in the Dark

Yapımcı Firma: CBS Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Kanada, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 23.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com