SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:12

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Erdöl, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Erdöl "haber" kategorisindeki tercihini, Arif Hüdaverdi Yaman'ın İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde görevli hemşirelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı alan işitme engelli bir hasta ile kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurduğu anı çektiği "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğraftan yana kullandı.

"Spor" kategorisinde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde gençlerin futbol oynarken yaşadıkları keyfi fotoğraflayan Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" adlı fotoğrafını oylayan Erdöl, yaşam kategorisinde ise Suudi Arabistan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında, Mekke'deki Harem-i Şerif'e her türlü ziyareti durdurmasının ardından, Band Kanani tarafından çekilen "Kabe'de koronavirüs sessizliği" isimli kareye oy verdi.

"Gündemimizi, günümüzü, mesleğimizi vurgulayıcı bir kare"

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "haber" kategorisinde oy verdiği "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafa ilişkin, "Kovid-19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarının hangi şartlarda insanları sağlığına kavuşturmak için gayret sarf ettiklerini gösteriyor. İşitme engelli bir hastaya tedaviyi anlatmak, kendisiyle iletişim kurabilmek için steril şartlarda hangi gayretlerin gösterildiğinin fotoğrafı... Bunu tercih ettim çünkü gündemimizi, günümüzü, mesleğimizi gerçekten vurgulayıcı bir kare olmuş." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde ise sporun bir tutku olduğunu, futbolun vazgeçilmez bir sevda olduğunu vurguladığı için "Buz tutan gölde futbol" isimli fotoğrafı seçtiğini aktaran Erdöl, "Buz üzerinde sahanın kenarlarını belki de kömürle çizmişler. Futbol aşkıyla pek çok fedakarlık yapılmış. Spor aşkıyla gayret gösterilmiş. Hayata tutunmak isteyenlerin, gençlerin gerçekten örnek alabileceği bir davranış." diye konuştu.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "yaşam" kategorisinde "Kabe'de koronavirüs sessizliği" adlı kareye oy vermesinin nedenine ilişkin, şöyle konuştu:

"Kovid-19 süreci insanları o kadar etkiledi ki birçok olaydan fedakarlık yapıldı. Spor karşılaşmalarından, sinemadan, tiyatrodan, Cuma namazlarından... Ama bence en önemlisi insanları Kabe'ye gitmekten bile alıkoydu. İnsanlar Umre'ye gidemedi, Hac dönemi Hacca gidemedi. İnsanları en temel ibadetlerinden bile geri koyabilecek kadar toplumu derinden etkiledi. Bunu vurguladığı için bu fotoğrafı seçtim."

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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