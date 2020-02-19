Sayısal Loto çekildi (2)
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Sayısal Loto çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun 1298'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 254 bin 111 lira 88 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

19.02.2020 22:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:34
Sayısal Loto çekildi (2)

oyununun 1298'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 254 bin 111 lira 88 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 76 kişi 6 bin 602 lira 45'er, 4 bilen 4 bin 391 kişi 86 lira 40'ar ve 3 bilen 80 bin 971 kişi de 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA
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