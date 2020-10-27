Saygı oyuncuları kimler? Nejat İşler Saygı dizisiyle geri dönüyor! Saygı dizisi ne zaman başlıyor?

Saygı dizisi Nejat İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum'un başrolünde yer aldığı bir BluTV dizisidir. Merakla beklenen dizide, Ercüment Çözer'in kendi adalet anlayışıyla yaratmaya çalıştığı dünya çabası ekrana yansıyacak. Saygı dizisi konusu nedir?

BluTV ve İnter Medya ortak çalışması olan Saygı dizisinin, yönetmen koltuğuna Ali Taner Baltacı oturuyor, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem kaleme alıyor. Suç-dram türündeki yapım BluTV'de yayımlanacak.İşte, Saygı dizisi oyuncuları ve konusu...

SAYGI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Oyuncu kadrosuyla heyecan yaratan ''Saygı dizisi ne zaman ekrana gelecek?'' sorusunun yanıtı aratılıyor. Dizi, 27 Ekim itibariyle BluTV'de izleyicisiyle buluşacak.

SAYGI DİZİSİ OYUNCULARI

Behzat Ç. dizisinin sevilen karakterlerinden Ercüment Çözer'in etrafında şekillenen Saygı dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular:

Nejat İşler - Ercüment Çözer

Rojda Demirer

Miray Daner

Boran Kuzum

Erkan Can

Tansu Biçer

Itır Esen

Eren Demirbaş

SAYGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi. Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği 'Saygı', Türkiye'nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer'in hikâyesini anlatıyor.

Kendi adaletini sağlamak için mücadele eden Ercüment Çözer'in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişir: Helen ve Savaş.

Saygı dizisi ne zaman? Saygı dizisi oyuncuları kim? Saygı konusu nedir?

Behzat Ç. - "Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı; başrollerini Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner'in paylaştığı Saygı, çok yakında sadece BluTV'de olacak.