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Savunma sanayiinin modern ürünlerine bugünün Şerife Bacıları imza atıyor

AA, Emin Sansar - Kültür Sanat
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Savunma sanayiinin modern ürünlerine bugünün Şerife Bacıları imza atıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 72 yıldır her türlü silah, mühimmat, roket ve araç gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin 4 bin personelinden yaklaşık binini kadınlar oluşturuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 72 yıldır her türlü silah, mühimmat, roket ve araç gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin 4 bin personelinden yaklaşık binini kadınlar oluşturuyor.

Türkiye, küresel güç olma yolunda emin ve hızlı adımlarla yürürken, Türkiye'nin milli kuruluşu MKE, yapay zeka, akıllı silah ve geleceğin teknolojileri üzerine araştırma-geliştirme faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor.

MKE, tam bağımsızlık üzerine kurulu olan vatanın sarsılmaz güvencesi olarak Türk kadınını, onun azmini ve çalışkanlığını daha müreffeh Türkiye yolunda desteklemeye devam ediyor.

MKE'nin faaliyetlerinde yer alan kadınlar da tıpkı milli mücadele döneminde fabrika ve atölyelerde mermi ve cephane üreten Şerife Bacılar gibi ülke savunmasında en ön safta yer alıyor.

AA, MKE'de, silah, mühimmat ve fişek üretiminde görev yapan bugünün Şerife Bacılarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla görevleri başında görüntüledi.

MKE, silah, mühimmat, fişek, maske, barut, pirinç ve çelik başta olmak üzere 11 fabrika ve 2 işletmede yaklaşık bine yakını kadın olmak üzere 4 bin personeliyle üretim yapıyor.

Kurumda görevli kadınlar, mermi tapasından silah montajına, fişek üretiminden mühimmat yapımına kadar üretim sahalarının tamamında çalışıyor. Kadınlar aynı zamanda mühendislik ve yöneticilik gibi kariyer basamaklarında da önemli görevler üstleniyor.

Kurumun, ürettiği Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı (E-ZMA) E-Fırtına, Mehmetçik'e sahada daha atik hareket kabiliyeti sağlayan hafifleştirilmiş milli piyade tüfeği MPT-76/MH, deniz kuvvetlerinin vurucu gücü 76/62mm Milli Deniz Topu, Yakın Hava Savunma Sistemi projelerinde teknik bilgi ve beceri noktasında kadın çalışanların da katkısı ön plana çıkıyor.

AA / Emin Sansar - Kültür Sanat

Mühimmat, Milli, Silah, Türk, Kültür Sanat, Haberler

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