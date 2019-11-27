Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik güçlerine yerli ve milli teslim edilen MPT-76 silah sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.

27.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:46
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'MPT-76 sayısı 52 bini geçti

Savunma Sanayii Başkanı : " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenlik güçlerine yerli ve milli teslim edilen MPT-76 silah sayısının 52 bini geçtiğini bildirdi.

SSB Başkanı Demir sosyal medyada paylaştığı klip de "Güvenlik güçlerimize yerli ve milli silahlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. 12 binden fazla MPT-76 daha teslim ettik. Teslim ettiğimiz MPT-76 sayısı 52 bini geçti" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: " MPT-76 sayısı 52 bini geçti"
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