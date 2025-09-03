Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bu aksam yemek yediği restoranda bıçaklı saldırıya uğradı. Peki, Savcı Ercan Kayhan öldü mü? Ercan Kayhan'ı kim, neden öldürdü?

SAVCI ERCAN KAYHAN ÖLDÜ MÜ?

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda yemek yerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

SALDIRI RESTORANDA GERÇEKLEŞTİ

Olay, saat 21.15 sıralarında Çekmeköy'de bulunan bir restoranda meydana geldi. Savcı Ercan Kayhan, burada daha önceden aralarında husumet bulunan 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ağır yaralanan savcıya müdahale etti. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen Ercan Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından şüpheli Mustafa Can G., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganın, savcı ile önceden husumetli olduğu öğrenildi.