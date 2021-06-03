Savaşçı hayranlarına üzen haber! FOX TV'ye veda ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Savaşçı hayranlarına üzen haber! FOX TV'ye veda ediyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

FOX TV ekranlarında bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Savaşçı, yeni sezonda istenilen başarıyı yakalayamadı. Yeni gelişmeye göre dizi, son 2 bölümünün ardından FOX TV'ye veda edecek. Savaşçı'nın yayın hayatına yeni bir platformda devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

FOX TV ekranlarında 4 sezondan beri reyting rekorları kırarak yayın hayatına devam eden Savaşı, 5. sezonunda başarılı isimleri kadrosuna katmasına rağmen istenilen ivmeyi yakalayamamıştı. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre reytingleri istenilen düzeye gelmese de özellikle 6 bölüm boyunca dizide rol alan Tamer Karadağlı'nın da etkisiyle diziye ilgi biraz olsun arttı ancak eski hava yakalanamadı.

YOL AYRIMINA GELİNDİ

Karadağlı'nın diziye veda etmesinin ardından 6 oyuncuyla daha anlaşmaya varıldı, fakat yeni katılan oyuncular da reytinglere istenilen oranda etki edemedi. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Savaşçı ve FOX TV, yol ayrımına girdi.

SON 2 BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

Savaşçı dizisinin yayınlanacak 2 yeni bölümünün ardından ekranlara veda edeceği öğrenildi. Son gelişmelerle birlikte herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda Savaşçı dizisi 109. bölümüyle birlikte ekranlara veda etmiş olacak.

Savaşçı hayranları, dizinin dijital bir platformda devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ancak dizi kulislerinden aktarılan bilgilere göre henüz bu konuda bir gelişme olmadığı ve Savaşçı'nın yapımcılarının yeni bir platform ile anlaşmadığı belirtildi.

Savaşçı hayranlarına üzen haber! FOX TV'ye veda ediyor
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Muharrem İnce Nikos Dendias İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Roland Garros Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Savaşçı hayranlarına üzen haber! FOX TV'ye veda ediyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 00:57:58. #1.15#

title