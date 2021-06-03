Savaşçı hayranlarına üzen haber! FOX TV'ye veda ediyor

FOX TV ekranlarında bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Savaşçı, yeni sezonda istenilen başarıyı yakalayamadı. Yeni gelişmeye göre dizi, son 2 bölümünün ardından FOX TV'ye veda edecek. Savaşçı'nın yayın hayatına yeni bir platformda devam edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

FOX TV ekranlarında 4 sezondan beri reyting rekorları kırarak yayın hayatına devam eden Savaşı, 5. sezonunda başarılı isimleri kadrosuna katmasına rağmen istenilen ivmeyi yakalayamamıştı. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre reytingleri istenilen düzeye gelmese de özellikle 6 bölüm boyunca dizide rol alan Tamer Karadağlı'nın da etkisiyle diziye ilgi biraz olsun arttı ancak eski hava yakalanamadı.

YOL AYRIMINA GELİNDİ

Karadağlı'nın diziye veda etmesinin ardından 6 oyuncuyla daha anlaşmaya varıldı, fakat yeni katılan oyuncular da reytinglere istenilen oranda etki edemedi. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Savaşçı ve FOX TV, yol ayrımına girdi.

SON 2 BÖLÜMÜ YAYINLANACAK

Savaşçı dizisinin yayınlanacak 2 yeni bölümünün ardından ekranlara veda edeceği öğrenildi. Son gelişmelerle birlikte herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda Savaşçı dizisi 109. bölümüyle birlikte ekranlara veda etmiş olacak.

Savaşçı hayranları, dizinin dijital bir platformda devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ancak dizi kulislerinden aktarılan bilgilere göre henüz bu konuda bir gelişme olmadığı ve Savaşçı'nın yapımcılarının yeni bir platform ile anlaşmadığı belirtildi.