Savaşçı 107. bölüm fragmanı izle! ATV Savaşçı yeni bölüm fragmanı izle! Savaşçı 106. bölüm izle

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SAVAŞÇI 106. BÖLÜM FULL İZLE!

Savaşçı dizisi ATV ekranlarında 106. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 106. bölümün ardından şimdi de Savaşçı 106. bölüm için araştırmalarına başladılar. Savaşçı 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Savaşçı 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı 106. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SAVAŞÇI 107. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SAVAŞÇI 107. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüzbaşı Haydar ve beraberindeki grup Astsubay Bektaş'ın kardeşi Asteğmen Alper'i buldukları sırada Şiyar ve adamlarının saldırısına uğramıştır. Teğmen Efe durumu anlamış, onlarla tekrar iletişim kurmaya çalışsada bu mümkün olmaz. Astsubay Görkem ve Astsubay Savaş'la birlikte hemen destek için harekete geçer. Savaş'ın Yüzbaşı Haydar'ları ateş çemberinden çıkarmak için ortaya attığı ilginç fikir Teğmen Efe'yi önce tereddütte bıraksa da, denemekten başka çareleri de yoktur. Üçlü yaptıkları planla Şiyar ve adamlarını oyuna getirirler. Ancak Şiyar'ın bir hamlesi olayların akışını beklenmedik bir şekilde değiştirir ve Görkem ile Savaş Astsubaylar silah arkadaşlarını kurtarmak için hiç düşünmeden kendi hayatlarını hiçe sayarlar…

SAVAŞÇI 106. BÖLÜM İZLE

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