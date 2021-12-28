SAÜ İlahiyat Fakültesinden Radyo Tiyatrosu

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Asiye Topçu'nun yazıp resimlediği çocuk öyküsü "Tavşan Pufi'nin Rendesi", bir radyo tiyatrosu performansına dönüştürülerek Arapça Öğrenci Topluluğu (Multeka lugati'd-dat) tarafından Dünya Arapça Günü münasebetiyle tertiplenen programda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Öğrenci Asiye Topçu'nun ders verdiği Arapça öğrenen görme engelli bir öğrenciye materyal temin etme düşüncesiyle başlatılan ve geliştirilen proje kapsamında, Topçu'nun öyküsü SAÜ İlahiyat Fakültesi Çeviri Atölyesi tarafından Arapçaya çevrildi, fakülte öğretim görevlilerinden Sümeyye Atıcı tarafından radyoya uyarlandı ve fakülte öğrencileri tarafından seslendirildi.

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