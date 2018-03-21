Saü'de "Sosyal Sorumluluk Bilinci" Paneli Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrenci Araştırma Topluluğu tarafından "Sosyal Sorumluluk Bilinci" konulu panel düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele, oyuncu Hacı Ali Konuk, sunucu Mert Palavaroğlu ve Mutluluğun Adresi Derneği Başkanı Abdullah Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Konuk, panelde yaptığı sunumda, insanların her dönemde engellilik durumuna girebileceklerini belirterek, fiziki engel durumunun aslında engel olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Sosyal sorumluluk bilincinin insanlara yardımcı ve destek olmayı gerektirdiğini ifade eden Konuk, "Öncelikle güler yüzlü olmalıyız. İnsanlarla kaynaşmalıyız. Onlara dokunabilmeliyiz. Yardım ettiğiniz zaman yaşadığınız mutluluğu hiçbir yerde yaşayamazsınız." dedi.

Mutluluğun Adresi Derneği Başkanı Abdullah Özcan da dernek olarak yaptıkları sosyal sorumluluk projelerini anlattı.

Özcan, yaklaşık beş yıldır çocuklarla ilgili projeler yaptıklarını, aileler, yaşlılar, hastalar, şehit ailelerinin çocukları, otizmliler ve down sendromlular gibi birçok grubu ziyaret ettiklerini söyledi.

Sunucu Mert Palavaroğlu ise devlet kurumlarında barınan kimsesiz insanların her şeyleri olsa bile sevgiye ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, sosyal sorumluluk adına herkesin bu insanları ziyaret etmeleri gerektiğini kaydetti.