Satranç Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), 9. Satranç Turnuvası 12 eylül Salı günü düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

18 ilden yaklaşık 200 sporcunun açık ve 16 yaş ve altı kategorileri olmak üzere iki ayrı kategori de yarıştığı turnuvada sporcular, 12 Eylül Salı günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları(HATMEK)'te düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Ödül töreninde konuşan Sultan Daban, "Zorlu bir mücadelenin ve tatlı heyecanın sonuna geldik. İl dışından gelen misafirlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Turnuvada başarı elde eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve bu başarılarının bundan sonraki daha güçlü başarılara vesile olmasını diliyorum. İnşallah seneye daha güzel organizasyonlarla birlikte olacağız" diyerek turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Katılan tüm sporcuları tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen HBB Genel Sekreteri Prof.Dr.Mehmet Maden konuşmasının devamında "Spor yapan ve bu doğrultuda eğitim alan herkes kazanmış demektir. Ben bu nedenle tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Genel Sekreter Maden, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Daban'a çiçek takdim etti. Sultan Daban, turnuvada emeği geçen HBB Genel Sekreterine ve daire başkanlarına plaket verdi.

Törenin sonunda sporculara ödülleri dağıtıldı. Toplu anı fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

