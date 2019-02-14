CHP Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı Satılmış Sarıkaya Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Kastamonu Araç Belediye Başkan Adayı açıklandı. CHP'nin Araç Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart seçimlerinde Satılmış Sarıkaya gösterildi. Peki, Satılmış Sarıkaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

SATILMIŞ SARIKAYA KİMDİR?

Satılmış Sarıkaya, 1959 Kastamonu Araç doğumludur., İlk ve orta okulu Araç'ta, lise öğrenimini Mersin Öğretmen Lisesi'de, yüksek öğrenimini Kastamonu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra çalışma hayatına Araç'ta devam etti.

SHP'DEN BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ YAPTI

Mühendislik hayatında çeşitli kamu ve özel işler yapan Sarıkaya, bir dönem Kastamonu İnşaat Mühendisliği Temsilciliği Başkan Yardımcılığı yapmış olup, aralıklı olarak 2 dönem Araç Spor Kulüp Başkanlığı yaptı.

1994-1999 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de Araç Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.