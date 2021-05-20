Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti

Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde satacakları yatta son kez kutlama yapmak isteyen iki arkadaş, yatın su alması sebebiyle denizin ortasında mahsur kaldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde satacakları yatta son kez kutlama yapmak isteyen iki arkadaş, yatın su alması sebebiyle denizin ortasında mahsur kaldı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekne sahibi Efecan Gülkran ve arkadaşı Ziya Uzun satacakları yatta son kez kutlama yapmak için denize açıldı. Bir süre denizde kalan iki arkadaş, yat motoru pervanesinin arıza yaptığını fark etti. Daha sonra su almaya başlayan yatta panik yapan ikili, bağırarak kıyıdan yardım istedi. Yardım sesleri duyan vatandaş ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Yatta mahsur kalan iki arkadaş, deniz polisinin yardımı ile kurtarıldı. İki arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, su alan yat ise vapur iskelesine çekildi. - KOCAELİ

Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti
Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti
Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti
Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Lale Karabıyık
Magazin Alişan Sibel Can Ben Affleck Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:30:56. #1.14#

title