Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü

Kenya'da kefenleme işlemi sırasında vücudunda bulunan kanı boşaltmak için atardamarı kesilen kişi, çığlık atarak hayata döndü.

Kenya'da 32 yaşındaki Peter Kigen, isimli adam evinde aniden yere yığılınca hastaneye kaldırıldı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan adamın ailesine doktorlar adamın hayatını kaybettiğini söylediler.

Cenaze ve kefenleme işlemleri için morga kaldırıldı. Kefenleme görevlileri Peter 'in vücudunda bulunan kanı boşaltmak ve yerine vücuduna kimyasal enjekte etmek için adamın ayaklarında bulunan atar damarı kesince kesmenin etkisi ile kendine gelen Peter çığlık atarak kendine geldi.

Peter'in ölmediğin gören gören görevliler doktorlara ve Peterin ailesine haber verdi. Peter'in kardeşi Kevin Kipkurui, hala doktorların ölmemiş bir insanın öldüğünü iddia etmelerini anlamadıklarını söyledi.

Hastane yatağında konuşan Peter, olanlar inanmadığını söyledi.