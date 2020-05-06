Saruhanlı'daki yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Koldere Mahallesi'nde Ruhi Demetgül'e ait evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA