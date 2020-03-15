Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler kapsamında Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapatıldı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili alınan önleyici tedbirler kapsamında, Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, geçici süreyle kapatıldı. Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapalı olacak.

ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Sarp Mülki İdare amirliğinden alınan bilgiye göre Covid-19 salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapısındaki yolcu giriş çıkışı durduruldu.

Türkiye saatiyle bugün 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları için de geçerli olacak.

VATANDAŞLAR SINIR KAPISINA AKIN ETTİ

Yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmezken öte yandan Türkiye'den çıkış yapmak isteyen vatandaşlar saat 17.00 olmadan sınır kapısına akın ederken, gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu. Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar yetkililerce geri gönderildi.

Kaynak: İHA