Sarp Apak ve ailesi alışverişte... Baba gibi baba!
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Sarp Apak ve ailesi alışverişte... Baba gibi baba!

27.01.2021 08:21 | Son Güncelleme: 27.01.2021 08:25
Sarp Apak ve ailesi alışverişte... Baba gibi baba!

Oyuncu Sarp Apak önceki akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney'le Kuruçeşme'deki bir markette görüntülendi.

Oyuncu Sarp Apak önceki akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney'le Kuruçeşme'deki bir markette görüntülendi. Market çıkışı bebek arabasını katlayarak omzuna alırken görüntülenen ünlü oyuncu, "Görüyorsunuz baba gibi baba" diyerek poz verdi.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Apak, "Hafta sonu stokları bitirince yeni hafta için market alışverişi yaptık. Şu anda bir şey yapmıyoruz gördüğünüz gibi ailecek takılıyoruz. Ama yakın zamanda bir projem başlayacak" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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