Şarkışla'da hastane çalışanlarından "evde kal" çağrısına destek
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Şarkışla Devlet Hastanesi, Halil Atalay, Şarkışla, Güncel

Şarkışla'da hastane çalışanlarından "evde kal" çağrısına destek

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Şarkışla 112 Çağrı Merkezi, sağlık ocağı ve Şarkışla Devlet Hastanesi çalışanlarından da destek gördü.

20.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:14
Şarkışla'da hastane çalışanlarından 'evde kal' çağrısına destek

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Şarkışla 112 Çağrı Merkezi, sağlık ocağı ve Şarkışla Devlet Hastanesi çalışanlarından da destek gördü.

Sağlık çalışanları ellerindeki dövizlerle Kovid-19 vakalarına karşı evde kalınmasının önemine vurgu yaptı.

Şarkışla Sağlık Müdürü Halil Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Vatandaşlardan da Sağlık Bakanlığının yayınladığı 14 altın kurala titizlikle uymalarını isteyen Atalay, "Sağlık Bakanımızın dediği gibi sorun küresel, mücadele ulusal, o yüzden tüm vatandaşlarımıza da görev düşmektedir. Biz de farkındalık oluşturmak adına 'Biz senin için buradayız, sen de hepimiz için evde kal' diyoruz. Unutmayalım koronavirüs alacağınız tedbirlerden güçlü değildir." dedi.

Şarkışla'da hastane çalışanlarından 'evde kal' çağrısına destek

Kaynak: AA

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Şarkışla'da hastane çalışanlarından "evde kal" çağrısına destek

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