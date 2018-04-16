Şarkışla'da Encümen Üye Seçimi Yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinde encümen üyeliği seçimi yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

İl Genel Meclisi üyeleri Bayram Sevim ve Müslim Samyeli ile muhtarlar Nurettin Nergiz ve İsmail Erdem, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeliğine yeniden seçildi.

Birliğe seçilen encümen üyelerini kutlayan Kaymakam Pektaş, "Göreve yeniden seçilen arkadaşlarımızla yine güzel çalışmalar yapacağız. Köylerimizde vatandaşların daha rahat yaşayabilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.