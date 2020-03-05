Şarkını Söyle 2 Filmi
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2016 yılının hit animasyonlarından Şarkını Söyle'nin devam halkası olan filmin Şarkını Söyle 2'nin yönetmenliğini Garth Jennings ve Christophe Lourdelet yaparken senaryoda ise Garth Jennings'in imzası bulunuyor. Filmin orijinal seslendirmelerinde Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Tori Kelly, Garth Jennings ve Adam Buxton yer alıyorlar.
Yönetmen: Garth Jennings
Senaryo: Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Sing 2
Yapımcı Firma: Illumination Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 09.07.2021
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Kaynak: InterSinema.com