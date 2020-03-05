Şarkını Söyle 2 Filmi

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48

2016 yılının hit animasyonlarından Şarkını Söyle'nin devam halkası olan filmin Şarkını Söyle 2'nin yönetmenliğini Garth Jennings ve Christophe Lourdelet yaparken senaryoda ise Garth Jennings'in imzası bulunuyor. Filmin orijinal seslendirmelerinde Scarlett Johansson, Taron Egerton, Reese Witherspoon, Matthew McConaughey, Tori Kelly, Garth Jennings ve Adam Buxton yer alıyorlar.

Yönetmen: Garth Jennings

Senaryo: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Sing 2

Yapımcı Firma: Illumination Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 09.07.2021



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Kaynak: InterSinema.com