Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında?
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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ümit Besen araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Ümit Besen kimdir, kaç yaşında? Ümit Besen nereli, mesleği nedir? Ümit Besen hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Ümit Besen Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Ümit Besen merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Ümit Besen kimdir, kaç yaşında? Ümit Besen nereli, mesleği nedir? Ümit Besen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER ÜMİT BESEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ekim 1956

Kaç yaşında: 64 yıl yaşında

Nereli:Osmaniye

14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.

2015 yılında, 80'lerin unutulmaz hiti "Nikah Masası" adlı şarkıya Enbe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan ile düet yapmıştır.

2016 yılında DMC'den çıkan "Başka" adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Teoman, Fergan Mirkelam, Gripin, Funda Arar, Bora Duran, Emre Aydın, MaNga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, Leyla The Band' den beğeniyle dinlenen rock şarkılara da yer vermiştir. 80'li yıllarda seslendirdiği slov aşk şarkıları ile hafızalara kazanan Ümit Besen Hürriyet'ten Hakan Gence'ye verdiği röportajında "Nikah Masası'nı şimdi yazsam tutmazdı" diyerek o dönemin ruhuna vurgu yapmıştır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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